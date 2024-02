Geheimtipps für den Urlaub Warum sich die Flugreise ab einem Niederlande-Airport lohnen könnte

Es gibt Tage am Airport Weeze, an denen man den Eindruck gewinnen kann, dass Niederländisch hier Verkehrssprache ist. Seit Jahren nutzen die Nachbarn den Flughafen in der Grenzgemeinde rege. Und andersherum? Sollten Deutsche für die nächste Flugreise mal auf die andere Seite der Grenze schauen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.