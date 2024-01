Eislaufen in den Niederlanden Morgen kann alles wieder Wasser sein

Das Schlittschuh-Virus, über das es manchmal heißt, der Klimawandel könne ihm den Garaus machen, ist in Phasen wie diesen springlebendig. Viele Menschen lassen alles stehen und liegen, wenn Eis in der Luft liegt. Man merkt das nicht nur in den Fachgeschäften, in denen sich alle, die dem Gleiten verfallen sind, die Kufen schleifen lassen. In diesen Tagen verzeichnet auch Erik Ekkel, der Erfinder der Schlittschuh-App Ijsmeester (´Eismeister´) steigendes Interesse: „Es hat begonnen“, sagte er der Tageszeitung Het Parool. Allein am Sonntag hätte die neueste Version seiner App 12.000 Mal Downloads verzeichnet. In der langen Frostperiode Anfang 2021 seien es sogar 220.000 gewesen.