Im Westen des Landes Ein Toter und 30 Verletzte bei Zugunglück in den Niederlanden

Bei einem Zugunglück in den Niederlanden sind am frühen Dienstagmorgen mindestens ein Mensch getötet und 30 weitere verletzt worden. Viele Opfer hätten schwere Verletzungen davon getragen, teilten die Rettungskräfte mit. Ein Personenzug mit rund 50 Menschen an Bord sei bei Voorschoten, einem Dorf in der Nähe von Den Haag, auf Baumaschinen aufgefahren und entgleist.