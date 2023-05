Verkehrssünder im Visier Niederlande bittet Hunderttausende Deutsche zur Kasse – Strafen teils drakonisch

„Außerdem dürften viele Deutsche den Eindruck haben, dass die Chance, in den Niederlanden erwischt zu werden, geringer ist. Und diesen Eindruck habe ich subjektiv tatsächlich auch“, sagt Tertoolen. In den Niederlanden sei er seit mehr als zehn Jahren nicht mehr geblitzt worden. Nach einem Urlaub in Norddeutschland im Sommer 2022 seien jedoch gleich vier Strafzettel in den Briefkasten geflattert. „Die Bußgelder werden in den Niederlanden Jahr für Jahr erhöht. In meinen Augen hat das recht wenig Effekt. Ob man für eine Geschwindigkeitsüberschreitung 440 oder 480 Euro zahlt, dürfte die meisten kaum interessieren. Entscheidend ist die Chance, erwischt zu werden“, sagt Tertoolen. „Und die erscheint mir in Deutschland deutlich größer.“