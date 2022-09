Vorfall in den Niederlanden : Deutscher Schüler in Tierpark von Gepard gebissen

Hilvarenbeek Ein 17 Jahre alter deutscher Schüler ist in einem niederländischen Tierpark von einem Gepard gebissen worden. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt.

Das teilte der Safaripark Beekse Bergen am Montagabend der Nachrichtenagentur ANP mit. Der Jugendliche hatte dem Bericht zufolge mit zwei Mitschülern den Safaripark in der Nähe von Tilburg im Süden des Landes besucht und den Weg für Fußgänger trotz Warnungen verlassen - dabei waren die Jungen in das Gehege der Raubtiere geraten. Ein Gepard habe den Jungen in Arm und Kopf gebissen. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus konnte er wieder entlassen werden. Die zwei Freunde wurden nicht verletzt.