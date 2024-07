König Willem-Alexander kommt Der Königstag 2025 findet in der Grenzstadt Doetinchem statt

In diesem Jahr fand der Festumzug in Emmen in der Provinz Drenthe statt, im vergangenen Jahr stieg das Fest in Rotterdam. Dort kosteten die Feierlichkeiten stolze vier Millionen Euro. Zuvor waren mit Eindhoven und Maastricht ebenfalls Großstädte an der Reihe. In Dimensionen wie Rotterdam dürfte sich die 60.000-Einwohner-Gemeinde Doetinchem mit Blick auf Programm und Budget wohl kaum bewegen. Noch ist auch unklar, wie das Fest genau aussehen wird. Das wird in den nächsten Monaten im Rathaus und in Zusammenarbeit mit der Königsfamilie erarbeitet, nach den Sommerferien geht es in die heiße Phase, heißt es aus dem Rathaus. Man wolle Vereine und den Kultursektor in der Region Achterhoek eng miteinbeziehen.