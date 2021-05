Zoos, Vergnügungsparks, Sportstätten : Niederlande verschieben Lockerung von Corona-Maßnahmen

Amsterdam Die weiterhin hohen Infektionszahlen haben in den Niederlanden dazu geführt, dass die angekündigten Lockerungen nun verschoben werden. Das geht aus einem Medienbericht hervor.

Die Regierung folgte damit dem Rat von Experten, die auf eine Zunahme der Corona-Patientenzahlen in den Krankenhäusern verwiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in den Niederlanden zuletzt deutlich über 300 und war damit etwa doppelt so hoch wie in Deutschland.