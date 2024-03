Achtung, Autofahrer! Bis zu 490 Euro für Falschparker – Niederlande erhöht Bußgelder drastisch

5,7 Prozent der Erhöhung sind auf eine Inflationsbereinigung zurückzuführen. Die übrigen 4,3 Prozent sind aus Sicht der niederländischen Innenministerin Dilan Yeşilgöz notwendig, um Löcher im Staatshaushalt zu schließen. Die Politikerin der rechtsliberalen VVD hatte sich in der Vergangenheit gegen weitere Erhöhungen ausgesprochen. Nun erklärte sie, kein anderes Mittel zu sehen, um den Sicherheitsaufgaben des Staates nachzukommen. „Ich kann die Gelder ansonsten nur wegholen bei der Polizei, Staatsanwaltschaft, Juristerei oder Jugendschutz. Das sind meine Optionen – und diese Entscheidung will ich nicht treffen. Ich möchte kein Geld bei Menschen wegnehmen, die unsere Sicherheit garantieren“, sagte Yeşilgöz. Daher seien ihr die Hände gebunden, die Bußgelder müssten erhöht werden. Im Parlament äußerten zig Fraktionen scharfe Kritik an dem Plan, doch es blieb bei der Anpassung.