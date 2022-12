Vorfall in den Niederlanden Böller explodiert im Gesicht – 24-Jähriger stirbt

Beim Zünden eines schweren Böllers ist in den Niederlanden ein 24 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Feuerwerkskörper explodierte am späten Samstagabend in Ridderkerk im Gesicht des Mannes, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Opfer wurde noch auf der Straße wiederbelebt, starb aber später in einer Klinik. Ein 29-Jähriger, der neben dem Opfer stand und weitere Böller dabei hatte, wurde festgenommen. Einen 62 Jahre alten, geschockten Angehörigen, der die Rettungskräfte behinderte und aggressiv geworden sein soll, mussten die Beamten ebenfalls kurzzeitig festnehmen.