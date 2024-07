Ausflug in die Niederlande Paleis Het Loo – spektakuläre Anlage mit großer Blumen-Ausstellung

Jetzt steht das prächtige Blumen-Foto von Iris und Tulpe leuchtend in Szene gesetzt mitten in der Ausstellung „Bloom“ im niederländischen Königspalais Het Loo in Apeldoorn. Hier konfrontieren die Ausstellungsmacher in dem neuen Museum unter dem Kutschenrondell des Königsschlosses die barocke Blumenmalerei mit moderner Kunst, versammeln neben van de Puttelaer junge niederländische Künstler ebenso, wie internationale Fotokünstler, darunter Ori Gersht. Der israelische Fotograf setzt sich in seinen Arbeiten wie van de Puttelaar seit Jahren mit dem Barock auseinader – und war gewichtiger Teil der großen Govaert-Flinck-Ausstellung im Klever Museum Kurhaus, wo er unter anderem die Klever „Patrone“ im Stil des 17. Jahrhunderts fotografiert hatte.