Zwischen Niederlande und Deutschland Baustopp für Gasbohrung in Nordsee – Greenpeace besetzt Plattform

Die umstrittenen Erdgasbohrungen in der Nordsee vor der niederländischen Wattenmeerinsel Schiermonnikoog und dem deutschen Borkum sind vorerst ausgesetzt. Das höchste Gericht der Niederlande, der hohe Rat, verhängte am Dienstag in Den Haag einen vorläufigen Baustopp. Bis zur Entscheidung über den Antrag auf eine einstweilige Verfügung von deutschen und niederländischen Umweltschützern darf die Bohrplattform nicht gebaut und betrieben werden. Das Gericht will in der nächsten Woche über den Antrag verhandeln.