Niederländische BauernBürgerBewegung Das „platteland“ ist nicht mehr still

Am ersten Märzwochenende erschien De Telegraaf, die auflagenstärkste Zeitung der Niederlande, mit einer bemerkenswerten Titelseite: sie zeigte Caroline van der Plas, 55, in ihrer charakteristischen Lederjacke und mit kritischem Blick. Darunter stand ein Zitat der Politikerin, um die in diesem Frühjahr ein regelrechter Hype entstanden ist: „BBB nicht in Koalition mit Rutte“. Solange der Premier an der Spitze seiner Partei VVD steht, wird die BoerBurgerBeweging in Den Haag nicht mit dieser zusammenarbeiten.