Wagen komplett in Flammen Niederländer kaufen Feuerwerk – das brennt im Auto ab

Die niederländische Polizei hatte an Grenzübergängen – etwa in Ubbergen bei Kranenburg oder in Babberich bei Elten – engmaschig kontrolliert, weil bloß 25 Kilogramm Feuerwerk im Auto transportiert werden dürfen. Mehrere Hundert Kilo Pyrotechnik wurden beschlagnahmt, wie die Behörden mitteilten.