Zustieg aus Düsseldorf oder Rees Warum Kreuzfahrten in die Niederlande immer beliebter werden

Grachten, Deiche, Küste oder Polder – die Niederlande sind Wasserland. Gewässer sind omnipräsent im Nachbarland, fast ein Fünftel der Fläche, die vielerorts erst trockengelegt werden musste, ist Wasser. Da drängt es sich fast auf, das Königreich per Schiff zu erkunden. Und tatsächlich liegen Flusskreuzfahrt in den Niederlanden im Trend. Wir geben einen Überblick, was man dazu wissen muss.