Sieben Tipps für die Sommerferien Wo die Niederlande noch nicht komplett überlaufen sind

Arnheim/Zandvoort · Die Strände von Zandvoort, das Designer-Outlet in Roermond, der Burgers’ Zoo in Arnheim – hier ist der Andrang in den Sommerferien besonders groß. Wir nennen sieben Alternativen zu bekannten Orten.

16.07.2024 , 15:08 Uhr

An den Stränden von Zandvoort wird bei gutem Wetter um jeden Zentimeter gekämpft. Doch es gibt Küstenabschnitte mit mehr Ruhefaktor. Foto: dpa/"laurens Bosch","laurens Bosch L