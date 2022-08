Mann habe „gefährliche Situation geschaffen“ : 42-Jähriger für Tat bei Bauernprotesten in den Niederlanden verurteilt

Den Haag Für das Abladen von Müll und Stroh bei den Demonstrationen gegen Umweltauflagen in den Niederlanden ist nun ein Mann verurteilt worden. Laut Gericht soll er dadurch einen Verkehrsweg blockiert und eine gefährliche Situation für andere geschaffen haben. So fällt das Urteil aus.

In einem der ersten Verfahren wegen der Bauernproteste in den Niederlanden gegen Umweltpläne der Regierung ist ein Mann am Donnerstag zu 80 Stunden unbezahlter Arbeit und einer Geldstrafe verurteilt worden. Der 42-Jährige wurde für schuldig befunden, im Juli Stroh auf einer Straße abgeladen zu haben. Mittels der Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro sollten die Kosten der Reinigung bezahlt werden.