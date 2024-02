Tote und Verletzte in Lochem Zwei Menschen sterben bei Unglück auf Brücken-Baustelle

Der Unfall geschah in Lochem in der östlichen Provinz Gelderland etwa 40 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Dort wird zurzeit eine Brücke über einen Kanal gebaut. Am Mittwochmorgen sollte ein Bogen der Brücke auf die Pfeiler gelegt werden. Zahlreiche Schaulustige waren daher an der Baustelle. Reporter berichteten, dass das Brückenteil auf ein Baugerüst gefallen sei. Zwei Rettungshubschrauber wurden eingesetzt, um Verletzte zu bergen.