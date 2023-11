Auf gemeindeeigenen Flächen Niederländische Städte verbieten Werbung für Fleisch

Ein herzhafter Burger, ein deftiges Steak oder ein Döner auf die Hand – am liebsten zu kleinen Preisen. In so mancher Innenstadt ist Werbung für Fleisch völlig normal. Doch in den Niederlanden ändert sich das langsam. Utrecht, die viertgrößte Stadt des Landes, hat diesen Monat für ein Verbot von Fleischwerbung gestimmt. Die Gemeinde Bloemendaal, die nahe am Meer liegt, hat das Gleiche bereits getan. Dabei handelt es sich zwar nicht um ein totales Verbot, das wäre gesetzlich nicht zulässig. Die Gemeinden wollen jedoch diese Werbung für Fleisch auf den von ihnen verwalteten Plakatwänden, Säulen und Haltestellen nicht mehr erlauben, sobald die Verträge mit den Betreibern auslaufen. Metzgereien zum Beispiel können also weiterhin werben.