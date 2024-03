Haftstrafe verhängt Niederländer wegen Drogenschmuggels nach Deutschland verurteilt

Ein 62-jähriger Mann, der Cannabis nach Deutschland schmuggelte, Drogen an Coffeeshops in Nijmegen lieferte und lange Zeit im bekannten Hotel Belvoir von seinen Einnahmen aus dem Geschäft mit Betäubungsmitteln lebte, wurde am Donnerstag in Arnheim zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Der Mann muss außerdem eine Geldstrafe von 50.000 Euro zahlen.