Michelin-Auszeichnungen vergeben Das ist das einzige 3-Sterne-Restaurant der Niederlande

In den Niederlanden sind am Montag die Michelin-Sterne für besonders hohe Ansprüche in der Gastronomie vergeben worden. Insgesamt 122 Restaurants im Nachbarland wurden mit einem, zwei oder gar drei Sternen ausgezeichnet. Und die findet man nicht immer in den Ballungszentren. „Köche kehren regelmäßig zu ihren Wurzeln zurück, fernab vom Trubel der Innenstadt“, heißt es vom Guide Michelin.