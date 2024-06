Amsterdamer Strafgericht Lange Haftstrafen für Mord an niederländischem Kriminalreporter De Vries

Das Attentat Anfang Juli 2021 auf offener Straße in Amsterdam soll auf das Konto einer Verbrecherbande gegangen sein. De Vries starb neun Tage später an seinen Verletzungen. Er wurde 64 Jahre alt. Der Mord löste in den Niederlanden Empörung, Trauer und Wut aus. König Willem-Alexander sprach von „einem Angriff auf den Journalismus, den Eckpfeiler unseres Rechtsstaats, und damit auch einen Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit“.