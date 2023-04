Am 27. April ist Koningsdag in den Niederlanden Ein Symbol der schwindenden Einheit

Wie wird das Wetter? Diese Frage stellt man sich in den Niederlanden jedes Jahr, wenn es im Kalender auf den 27. April zugeht – den Geburtstag von König Willem-Alexander. Sonnenbrille oder Regenschirm und Windjacke: Was muss man mitnehmen in die Hauptstadt, um am Koningsdag das weltberühmte Straßenfest zu feiern? In Amsterdam selbst wiederum sind die Zeichen in diesen Tagen untrüglich: Erste Absperrungen tauchen auf, Partys werden auf Plakaten beworben. Vor allem aber werden in der Nachbarschaft jene Plätze auf Bordsteinen und Brücken markiert, wo Anwohner ihre Bücher, LPs und Klamotten verkaufen.