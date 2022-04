Niederlande feiern „Koningsdag“ : Kirmesbeats und Bierlimit bei der Rückkehr zum „oude normaal“

Feiernde beim Koningsdag in Amsterdam. Foto: AP/Peter Dejong

Amsterdam Zwei Jahre war Pause wegen Corona – jetzt feiern die Niederländer erstmals wieder ihren „Koningsdag“. Wie immer geht es ausgelassen und sehr orange zu. Ein paar Dinge allerdings haben sich verändert.

Ouderwets ist das Wort dieses Königstags! Es bedeutet so viel wie „altmodisch“ oder „altertümlich“, und so ist es in Amsterdam an diesem ersten Königstag seit Ausbruch der Covid-Pandemie ouderwets gezellig oder auch ouderwets druk („lebhaft“ oder „überlaufen“). Vorfreudig kommen orange gekleidete Menschen am Bahnhof an, um sich, eine grüne Heineken-Dose in der Hand, ins Gewühl entlang der Grachten zu stürzen. Gefeiert wird der 55. Geburtstag von König Willem-Alexander, und wie jedes Jahr versinkt das Land in oranjefarbenem Trubel - jedes Jahr außer den letzten beiden, denn da kam die Corona-Pandemie dazwischen.

Wenig symbolisiert die Rückkehr zum oft zitierten oude normaal, der altbekannten Normalität vor Corona, so sehr wie diese fast 24 Stunden währende Straßenparty. Fulminant beginnt sie schon am Dienstagabend: Auf Plätzen wie dem Amstelveld oder dem Noordermarkt nehmen eigens aufgebaute Bühnen den Betrieb auf, Besucher von nah und fern stimmen sich mit den ersten Bieren in der Abendsonne auf das große Ereignis ein. Beinahe idyllisch wirken diese Bilder. Man merkt in diesen Momenten, dass Amsterdam etwas gefehlt hat in den letzten zwei Jahren.

Im Jordaan-Viertel, seit jeher eins der Epizentren des orangefarbenen Ausnahmezustands, setzt wenig später die charakteristische Akustik dieses Tages und der vorherigen koningsnacht ein: stumpfe Kirmesbeats, Bässe, die durch die engen Gassen rollen, und immer wieder Klassiker des Amsterdamer levenslied- Genres - Lieder über das Leben, die hiesige Variante des deutschen Schlagers, deren leiernde Stimmen an rheinische Karnevalsbarden erinnern.

Auf den Brücken entlang der Prinzengracht stauen sich mitten in der Nacht die Menschen. Als gegen eins die Musik auf den offiziellen Bühnen ausgeht, bleibt die Stimmung auf den Straßen noch lange ausgelassen. Die überall aufgestellten Plastiktoiletten werden dem Andrang bei weitem nicht gerecht, der Weg nach Hause gerät zum Parcours vorbei an urinierenden Menschen, stehend und hockend, an Blumenkübeln oder in Häuserecken.

Auch auf den Grachten wird gefeiert - hier in Amsterdam im Jahr 2018. Foto: Shutterstock/Vladimir Zhoga

Am Mittwochmorgen geht das Ganze früh weiter. Schon vor Wochen haben Kinder überall die Orte markiert, an denen sie Spielzeug oder Bücher verkaufen wollen. Erwachsene bringen Schallplattensammlungen, Klamotten und allerlei Ramsch an die Frau oder den Mann. Der vrijmarkt, wenn die Bürger nach Herzenslust Dinge verkaufen dürfen, ist für große Teile dieses geschäftsbewussten und calvinistisch geprägten Volkes das eigentliche Herzstück des Festtages.

Die königliche Familie, die am Mittwoch den Geburtstag von Papa Willem Alexander in Maastricht begeht, bekommt natürlich auch ein Geschenk: Während der Rest des Landes in diesen Tagen die Steuererklärung von 2021 einreicht, bleibt den „Oranjes“ dieses Ungemach erspart. Freilich zahlt die königliche Familie traditionell keine Steuern.

Lesen Sie auch Nationalfeiertag : So feiert Nimwegen den Koningsdag

Dass das Ansehen der Königsfamilie schon einmal besser war, darüber kann der Festtag allerdings nicht hinwegtäuschen. Das Vertrauen der Niederländer in den König, so eine aktuelle Umfrage des öffentlich-rechtlichen Senders NOS, sank zuletzt von 57 auf 47 Prozent. Aus einer anderen Umfrage des TV-Magazins Een Vandaag geht hervor, dass das Vertrauen in das Königspaar einen historischen Tiefststand erreicht hat, was unter anderem mit dessen öffentlicher Nichtbeachtung der Corona-Regeln erklärt wird.

Es gibt also durchaus ein paar Zwischentöne bei der orangefarbenen Restauration, die das Land nach zweijähriger Pause im Griff hat. Diese betreffen nicht nur das Geburtstagskind und seine Frau, sondern auch die Feiern an sich. So darf man im Zentrum von Amsterdam diesmal pro Person nur noch ein alkoholisches Getränk kaufen - so will die Stadt übermäßigen Alkoholkonsum verhindern. Bei Touristen sorgt das am Mittwochmorgen an den Kassen der Supermärkte im Zentrum für überraschte bis entgeisterte Gesichtsausdrücke. Ein Sixpack gilt dabei nicht als ein Getränk, sondern als sechs. Gekühltes Bier darf gar nicht verkauft werden. Immerhin beginnt der große Tag frisch und bedeckt.