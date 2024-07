Kultbude in Holland Warum auch viele Deutsche für dieses Eis Schlange stehen

Heldro Ijs, längst auch für viele Deutsche ein Begriff, bietet indes noch mehr als Eis. Aber es ist stets die Basis. Zur Auswahl stehen auch Milchshakes oder Eistorte. Und das Unternehmen aus dem Grenzort, das täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet hat, beliefert auch Veranstaltungen wie Geburtstage oder Hochzeiten. Unlängst ist übrigens auch eine Kooperation mit der niederländischen Bäckerei-Kette „Bakker Bart“ angelaufen. In einigen Filialen wird nun Eis aus Ottersum verkauft, und gemeinsam arbeitet man an einer Kombination aus Croissant und Eis. Die Zusammenarbeit passt zu Heldro: Immerhin war Unternehmensgründer Sjef Heldens Bäcker und Konditor in Ottersum. Das Eis kam in der Region aber so gut an, dass er die Backstube hinter sich ließ. Zum Hintergrund: Der Firmenname steht für „Heldens Roomijs Ottersum“, seit 2016 gehört sie der Familie Verbeeten aus Vierlingsbeek.