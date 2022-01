Urteil in den Niederlanden : Gericht erhöht Haftstrafe für Nicky Verstappens Mörder

's-Hertogenbosch Mehr als 20 Jahre nach dem gewaltsamen Tod des niederländischen Jungen Nicky Verstappen ist der Täter auch in zweiter Instanz schuldig gesprochen und zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Fall hatte in den Niederlanden große Bestürzung ausgelöst.

Jos B. (59) sei schuldig, den damals elfjährigen Jungen entführt, sexuell belästigt und getötet zu haben, urteilte das Gericht am Freitag in 's-Hertogenbosch im Südosten des Landes. Wegen der besonderen Schwere der Tat verhängte das Berufungsgericht eine höhere Strafe. In erster Instanz lautete das Urteil 12,5 Jahre.

Der spektakuläre Kriminalfall hatte auch in Deutschland große Bestürzung ausgelöst. Nicky war im Sommer 1998 in einem Naturgebiet an der deutschen Grenze bei Aachen tot aufgefunden worden. Etwa 20 Jahre lang blieb der Fall ungelöst. Erst 2018, nach einem großen Gen-Test in der Region, geriet B. ins Visier der Ermittler. Er wurde in Spanien festgenommen.