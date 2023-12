Freizeitpark in den Niederlanden So sind die „Winter Feelings“ im Toverland

Auch in den anderen Themengebieten erwartet die Besucher spezielle Unterhaltung: Shows, Gesangsacts und winterliche Geschichten, die von prominenten Toverland-Figuren erzählt werden. In Avalon lädt der Zauberer Merlin die Gäste ein, gute Wünsche fürs neue Jahr auszusprechen. Im Wunderwald singen die „Winter Wonder Verzamelaars“ über ihre magischen Abenteuer. Natürlich sind auch Toos Toverhoed und Morrel mit ihrer Show „Winterpret“ mit von der Partie. In der Magischen Vallei wird der polynesische Winter mit der speziellen Winterausgabe von „Katara – Fountain of Magic“ gefeiert.