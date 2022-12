„Feuerwerkstourismus“ Grenzregionen erwarten viele Böllerkäufer aus den Niederlanden

In den deutsch-niederländischen Grenzregionen werden wieder viele Niederländer als Böllerkäufer erwartet. Er gehe davon aus, dass es regen Verkehr an der Grenze geben werde, sagte der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands Ostfriesland, Johann Doden, der Deutschen Presse-Agentur. Es handle sich um „Feuerwerkstourismus“. Für die Region seien diese Einkäufer wichtig, weil sie oft weitere Produkte – nicht allein Feuerwerk – besorgten. Der Verkauf von Böllern und Raketen hat in Deutschland an diesem Donnerstag begonnen und endet am Samstag.