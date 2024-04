Tag am Strand ganz ohne Nordsee Die schönsten Badeseen in den Niederlanden

Gäbe es einen Wettbewerb um den Titel einer niederrheinischen Riviera, das Leukermeer hätte gute Karten. Dieser See liegt auf Höhe von Weeze und Kevelaer in unmittelbarer Grenznähe; von Düsseldorf aus ist man in rund einer Stunde am Strand Seurenheide, wo es auch einen Campingbereich gibt. Der Zugang zum Tagesstrand kostet vier Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder. Der See hat eine kleine Insel, am Ufer finden sich auch schattige Plätzchen.