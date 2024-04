Himmelfahrt und Pfingsten Wie haben die Geschäfte im Mai in den Niederlanden geöffnet?

Anders als in Deutschland ist es den Ladenbesitzern in den Niederlanden an Feiertagen freigestellt, ob sie ihre Geschäfte an Feiertagen öffnen. Besonders in der Grenzregion zu Deutschland haben die meisten Geschäfte an den Feiertagen geöffnet. Am Pfingstsonntag machen einzelne Städte Ausnahmen vom verkaufsoffenen Sonntag. Zum Beispiel Nimwegen, Arnheim oder Enschede.