Ende der Corona-Maßnahmen in den Niederlanden : Es war einmal ein “mondkapje”

Amsterdam Das Ende der Corona- Bestimmungen wird in den Niederlanden nur noch zur Kenntnis genommen. Im Alltag spielt Corona schon länger kaum noch eine Rolle. Ein Blick zu unseren Nachbarn.

Für die Tageszeitung Volkskrant ist es nicht weniger als das “Ende einer Ära”: Mit der Maskenpflicht im Öffentlichen Verkehr der Niederlande verschwindet am Mittwoch auch offiziell das “mondkapje” aus Bussen und Bahnen sowie von Fährbooten. Inoffiziell sieht man es etwa auf den Fähren, die das Zentrum Amsterdams mit den nördlichen Stadtquartieren verbinden, schon seit Wochen immer seltener. Das vielfach verhasste Symbol der Pandemie und eines überaus heftig geführten Streits um Corona-Regeln wurde von der Verpflichtung zur persönlichen Entscheidung.

Neben der Masken-Pflicht entfällt an diesem 23. März auch der obligatorische Covid-Test vor Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern und Nachtclubs, bekannt geworden als “testen voor toegang”. Die Corona-Check-App, vor nicht allzu langer Zeit noch essentiell für die Teilnahme am öffentlichen Leben, ist damit auf Reisen ins Ausland beschränkt. Fast genau zwei Jahre nach dem Beginn des ersten Lockdowns scheinen die Niederlande die Rückkehr zum so oft zitierten “oude normaal” zu erleben, zur alten Normalität.

Dass von einem sogenannten Freedom Day hierzulande trotzdem kaum die Rede ist, liegt nicht nur daran, dass dieser Name in Zeiten des Ukraine-Kriegs überaus unpassend klingt. Überhaupt hat die russische Invasion die Pandemie fast vollständig aus den Schlagzeilen verdrängt. Entscheidend hinzu kommt, dass Corona in den Niederlanden im Rückspiegel zu verschwinden scheint, seit bei der letzten großen Lockerung Ende Februar auch die Anderthalb-Meter-Abstand-Regel entsorgt wurde.

Auch den Supermarkt besucht man schon seit Wochen wieder ungeschützt. Als sich der Autor dieses Artikels im Februar nach überstandener Covid-Infektion vorsichtig mit Maske zum Einkaufen begab, begrüßte eine Bekannte ihn mit einem überraschten “Trägst du das Ding noch immer?” Im Amsterdamer Rijksmuseum, wo sich immerhin die Wege zahlreicher internationaler Besucher kreuzen, haben Masken ebenfalls Seltenheitswert. Dass ein älterer Mann beim Besuch der aktuellen Indonesien-Ausstellung immer wieder ein kurzes, aber tiefes Husten absetzt, scheint ein Echo aus ferner Vergangenheit.

Ein Schaffner der niederländischen Bahn nahm Mitte März auf einem Bahnsteig im grenznahen Heerlen ironisch Bezug auf diese Sorglosigkeit: “Noch bis zum 23. März. Danach geht Corona weg”, antwortete er auf die Frage, wie lange in den Zügen noch Maske getragen werden müsse. In einer Mitteilung des staatlichen Gesundheitsinstituts RIVM heißt es: “Corona ist nicht weg. Es werden weiterhin Menschen krank werden. Zum Glück funktioniert das Impfen gut, und zudem haben viele durch eine Infektion Widerstand aufgebaut.”

Ein Blick auf die Statistiken bestätigen dieses Bild. Am Dienstag sank die Krankenhaus-Belegung leicht, von 2017 auf 1990. Zu Wochenbeginn war sie dagegen noch gestiegen. Täglich werden landesweit 257 Covid-Patienten stationär aufgenommen, 16 sind es auf Intensivstationen. Dieser Wert ist seit einem Monat nahezu konstant. Im Wochen-Durchschnitt gibt es noch immer täglich 44.760 Neu-Infektionen – vor der Omikron-Variante hätten bei einem Viertel davon alle Alarmglocken geschrillt. Ein Zeichen dafür, wie sehr auch die Niederlande gelernt haben mit Corona zu leben.

Der jetzige Abschied von den Einschränkungen ist der Schlusspunkt einer Entwicklung, welche die Regierung vor zwei Monaten einleitete. “Wir nehmen einen großen Schritt um die Niederlande aufzuschließen, obwohl die Infektionszahlen durch die Decke gehen” - so hatte es Ministerpräsident Rutte damals ausgedrückt. Eine Entscheidung, die nicht zuletzt der stark gesunkenen Akzeptanz für Corona-Beschränkungen und der Protest-Stimmung in der Bevölkerung geschuldet war.

Bislang scheint diese Strategie durchaus aufzugehen. Der starke Anstieg der Fallzahlen Anfang März, nach Karneval, Frühjahrsferien und dem Aufheben der Abstands-Regel, war zu erwarten, hat sich inzwischen aber eingependelt. Entscheidend für den weiteren Verlauf wird nun eine heikle Frage, die schon am Ende der ersten Corona-Wellen gerne übersehen wurde: inwiefern ist sich diese Gesellschaft ihrer Abhängigkeit von jenen bewusst, die im Gesundheitssektor noch immer mit der Pandemie zu tun haben?