Opfer war bei Entführung drei Jahre alt Fahnder finden verschleppte Holländerin nach 18 Jahren in Libyen

Der Vater soll damals seine Ex-Partnerin getötet haben und dann mit der gemeinsamen Tochter Hals über Kopf in sein Heimatland geflohen sein. Die Großeltern des kleinen Mädchens hatten seitdem die Hoffnung auf ein Lebenszeichen nicht aufgegeben. In ihrer Freizeit hatten die beiden Polizisten versucht, das Mädchen aufzuspüren. Dem Bericht zufolge gelang das schließlich über einen Mittelsmann in Libyen, der die junge Frau nach einem Telefonat bei ihrem Vater in der Hauptstadt Tripolis treffen konnte.