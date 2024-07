Hup Holland Hup Zehn Gründe, warum wir jetzt den Holländern die Daumen drücken

tjongejonge (Muss das jetzt sein?), krullenbol (Wuschelkopf), aanstellerij (Theatralik), sukkel (Idiot) - die niederländische Sprache ist herzerwärmend süß. Wie Deutsch, aber in niedlich. Niederländisch könnte fast melodisch klingen, wäre da nicht das harte g, das so manches Wort in zwei hackt. Dafür sind die Niederländer Verniedlichungseuropameister: Unsere Nachbarn hängen fast überall je, -tje, -etje, -pje oder -kje dran. Was gibt es zu trinken? een biertje. Dazu? een patatje. Und was muss ins Tor? het balletje.