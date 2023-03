Kosten, Rückgabe, Ausnahmen Niederlande führt Dosenpfand ein – alle Infos zu der Neuerung

Neben dem Recycling von Rohstoffen geht es auch darum, Müll in der Natur zu vermeiden. Ein Thema, an dem sich die Politik seit Jahren die Zähne ausbeißt. Die Umweltorganisation Milieu Centraal schätzt, dass 2021 landesweit rund 150 Millionen Dosen in der Natur landeten – etwas mehr als acht pro Einwohner. Durch die Pfandregelung soll diese Zahl um 70 bis 90 Prozent gesenkt werden. Ein anderer Aspekt: scharfkantige Reste von Dosen, die in Mähmaschinen landen und so zerstückelt werden, können lebensgefährlich für Rinder sein, wenn diese sie fressen.