Debatte um Feiertage Feiertagstausch in den Niederlanden – Karfreitag gegen Zuckerfest

Speziell in den letzten Jahren allerdings fänden bestimmte Gruppen es schlimm, dass Menschen mit den Hintergründen von Ostern oder Weihnachten nicht mehr vertraut seien - Feiertage mit einer anderen Bedeutung als Neujahr oder ´koningsdag´. „Dabei geht es darum, an einem bestimmten Bild festzuhalten: An den Niederlanden, wie sie zu einer bestimmten Zeit waren, und einer Kultur, die vom Christentum geprägt ist. Doch während wir heute über den Sinn der Feiertage an Ostern oder Pfingsten diskutieren, fahren die Leute dann allesamt zum Möbel-Boulevard.“