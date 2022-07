Überlaufener Badeort : Wie Cadzand sein Gleichgewicht verlor

Cadzand Weite Strände, pittoreske Dörfer, malerische Dünen: Seeländisch-Flandern im äußersten Südwesten der Niederlande ist beliebt bei Touristen. So beliebt, dass inzwischen immer mehr kommen - und sich viele Einwohner nicht mehr wohlfühlen. Vor allem Cadzand-Bad verändert sich in rasendem Tempo.

Die Villen tauchen unvermittelt auf. Wie Ufos erheben sie sie sich plötzlich über der idyllischen Szenerie, grellweiß und mit orangefarbenen Dächern. Eben noch kurvte man gemächlich über die Küstenstraße, links Felder, rechts Dünen, nun ragen Apartmentblöcke steil auf, eine Parkplatz-Route ist ausgeschildert, die ersten Bauzäune fallen ins Auge. Willkommen in Cadzand, dem südlichsten Seebad der Niederlande.

Vor gut 150 Jahren begann der Tourismus hier mit einem einzigen Hotel. Inzwischen gibt es keinen anderen Ort an der über 500 Kilometer langen Küste des Landes, über dessen Boom in den letzten Jahren soviel geschrieben wurde. Die Covid- Pandemie, die Urlaub in fernen Ländern weitgehend ausbremste, verstärkte diesen Trend. Doch auch in den 2010er-Jahren gab es schon Touristen, die wegen der IS-Anschläge rund ums Mittelmeer auf Seeland statt Sinai setzten. Besucher, die eine Weile nicht hier waren, wundern sich, wie schnell sich das einstige Dorf Cadzand verändert hat.

Kurz hinter der Einfahrt, in Sichtweite besagter Luxusvillen, liegt ein Stückchen des alten Cadzand: Montezza heißt der Laden, der sich auf Drachen spezialisiert hat. Auch sonst bietet das schummerige Geschäft ein Sammelsurium von Artikeln, die zu einem klassischen Nordsee-Urlaub gehören: Spielzeug, Allwetterkleidung, Souvenirs, Postkarten. Mevrouw De Grip, die Inhaberin, steht seit 38 Jahren an der Kasse. „Gebaut wird hier sehr viel. Vor allem in die Höhe wird es rigoros“, sagt sie, süffisant lächelnd. „Die Leute wollen kein Zelt mehr, sondern ein Häuschen.“

Ihr Angestellter Kaho Leung verkörpert die touristische Entwicklung Cadzands. Die Eltern des 32-Jährigen betrieben einst das erste chinesische Restaurant im Dorf. Inzwischen sind sie pensioniert, und Kaho Leung zurück in der Gegend, nach Jahren, die er in anderen Teilen des Landes verbrachte. In ihr wuchs er auf, sie liegt ihm am Herzen. Was er über den Tourismus-Boom zu sagen hat? „Viele ältere Gäste, die schon lange kommen, finden die Entwicklung niks. Aber es kommen auch neue, und die denken, dass es geweldig ist.”

Niks (nichts) oder geweldig (großartig) – am neuen Cadzand scheiden sich die Geister. Das Dorf erscheint nun im mondänen Gewand, die Villen erinnern an jene im benachbarten Knokke, hinter der belgischen Grenze. Neue Immobilien-Projekte werden mit Schildern beworben, auf denen „Stilvoll Wohnen“ steht, oder: “Nach Hause kommen in Cadzand”. Es wuchern Bauzäune, Kräne und Apartmentblocks, die inzwischen bis zu neun Stockwerke hoch sind – wie an der belgischen Küste, die einen Kilometer weiter beginnt.

Cadzand ist dabei nur der Ort, an dem die touristische Entwicklung am offensichtlichsten ist. Dabei betrifft sie den gesamten westlichen Teil Seeländisch-Flanderns, jenen schmalen Streifen südlich der Westerschelde. Die Polder sind hier weit, die Dörfer pittoresk, man wähnt sich weit entfernt von der Hektik des Ballungsraums Amsterdam/Rotterdam. Wenn die Sonne scheint, wirkt das Licht weicher als an der nördlichen Küste, wie ein Vorgeschmack auf wärmere Gefilde. Bis nach Frankreich sind es keine Hundert Kilometer.

Die Kommune Sluis, zu der neben Cadzand auch die umliegenden Dörfer gehören, zählte 2020 vier Millionen Besucher - und das bei knapp 24.000 Einwohnern. Im Verhältnis liegt das weit über Prä-Corona-Spitzenwerten von Städten wie Amsterdam und selbst Venedig, deren Bewohner seit Jahren über „overtourism” klagen – also ein solches Maß an Tourismus, dass es den Alltag jener, die hier leben, negativ beeinflusst. Man findet diese Statistik auf der Facebook-Seite einer Bürgerinitiative, die sich „Toerisme uit balans” nennt – Tourismus, der aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Die Gründerin, Teuntje de Vries, erlebt die Entwicklung aus erster Hand mit. Die 43-Jährige wohnt in Groede, wenige Kilometer östlich von Cadzand. In Sichtweite ihres Hauses verläuft die Straße, die die Orte der kurzen Riviera Seeländisch- Flanderns verbindet. „Bei schönem Wetter beginnt der Auto-Strom in Richtung Strand morgens um halb zehn, und nachmittags geht es zurück“, sagt sie. „Lärm und Abgase den ganzen Tag! Im Sommer gehe ich gar nicht mehr an den Strand. Es ist so voll, dass man es nicht aushält, und die Leute lassen ihre Hunde durch die Dünen jagen.”

„Die Immobilienpreise steigen so stark, dass junge Leute hier kein Haus mehr finden können“

2021 organisierte die Initiative sogar eine Demonstration. „So etwas gibt es sonst nie in Sluis”, sagt de Vries mit einer Spur Selbstironie. Der Humor aber vergeht ihr schnell, wenn sie die Zustände beschreibt, mit denen die Bewohner der Gegend konfrontiert sind: „Immer mehr Häuser werden aufgekauft durch Anleger und Investoren. Die Preise steigen so stark, dass junge Leute hier kein Haus mehr finden können. Dabei brauchen wir sie, denn die Infrastruktur ist jetzt schon mangelhaft. Es gibt zu wenige Haus- und Zahnärzte, und kaum öffentlichen Nahverkehr. Nur ein Anrufer-Taxi, das man reservieren kann.”

Genug von diesen Zuständen hat auch Jan Elfrink, der für die sozialdemokratische Arbeitspartei im Gemeinderat von Sluis sitzt. Der 39-jährige Geografielehrer wohnt im Zentrum von Groede. Hinter der pittoresken Fassade aber, warnt Elfrink, verändere sich der Ort in ein Geisterdorf. Er weist die Straße hinunter: „Die Grundschule da hinten hatte vor wenigen Jahren noch 100 Kinder, jetzt sind es nur noch 70.“

Der Grund ist einfach: viele Häuser hier sind nur Zweitwohnsitze und werden an Touristen vermietet. Bis 2014 gab es eine Verordnung, die das untersagte. Nun gehe die Verkaufswelle von der Küste schon ins Hinterland, erzählt Elfrink. „Potentielle Käufer stechen sich gegenseitig mit ihren Geboten aus, in Groede gibt es kein Haus mehr unter einer halben Million Euro. Die Jungen von hier haben keine Chance.”

Elfrinks Partei fordert darum, dass mit dem Hauskauf wieder eine Sellbstbewohungspflicht einhergeht. Die touristische Vermietung will sie auf 28 Tage im Jahr begrenzen. „In den Ferienparks, die überall gebaut werden, gibt es genug Möglichkeiten, ein Häuschen zu kaufen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Touristen sind herzlich willkommen, aber all diese Nebenwirkungen sind keine gesunde Entwicklung.”

„Belgier sind gute Kunden für Gastronomen. Deutsche dagegen bevorzugen Pizza und Schnitzel.“

Zurück in Cadzand-Bad stellt sich in den Restaurants allmählich Besucherandrang zum Abendessen ein. Im Lokal „Columbia“ blickt Lehrasab Ullah zufrieden auf die Entwicklung Cadzands. 2006 begann er hier, als Student zu jobben, inzwischen ist er Schichtmanager. „Ich hätte eine solche Bautätigkeit nie erwartet. Für die Gastronomie ist das sehr gut. Unser Umsatz in der Hochsaison hat sich verdreifacht”, sagt der 34-Jährige.

Letztlich, erzählt Ullah, sei gerade die Gastronomie ein Motor dieser Entwicklung gewesen. Der Sternekoch Sergio Herman, der aus der Region stammt, eröffnete 2010 sein neues Restaurant „Pure C“ in Cadzand. Inzwischen betreibt er mehrere Etablissements und kooperiert mit dem luxuriösen neuen Strandhotel - „direkt dort drüben”, Ullah zeigt auf den eleganten Komplex auf der anderen Straßenseite. „Im Zuge dessen kamen reiche Belgier, die hier Immobilien kauften. Belgier sind gute Kunden für Gastronomen, sie schlemmen gerne. Deutsche halten es eher einfach und bevorzugen Pizza und Schnitzel.”