Küstenstraße geschlossen : Dünenfeuer an niederländischer Küste - Ferienpark evakuiert

Den Haag Auch die Niederlande sind von Dürre betroffen. An der Grenze zur Küstenprovinz Zeeland ist am Dienstag ein Dünenfeuer ausgebrochen. Ein Ferienpark wurde nach Angaben der Rettungsdienste evakuiert.

Ein Lauffeuer entlang der Dünen auf der Insel Goeree-Overflakkee in Südholland hat am Dienstag nach Angaben der Rettungsdienste zur Evakuierung eines Ferienparks geführt. Die Insel grenzt an die Küstenprovinz Zeeland, wo laut dem öffentlich-rechtlichen Sender Omroep Zeeland der Brand ebenfalls deutlich zu sehen war. Das Feuer entstand demnach etwa gegen 15.45 Uhr am Brouwersdam. Zunächst hatte es geheißen, das Dünenfeuer wüte auf Zeeland.