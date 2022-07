In den vergangenen Wochen hatten die niederländischen Bauern mehrfach auch gewalttätig gegen die Auflagen zur Reduzierung des Stickstoff-Ausstoßes protestiert. Die Landwirte blockierten seitdem regelmäßig Teile der Autobahnen und Zubringer. Auch am Montag kam es vereinzelt zu langen Staus, gerade an der deutschen Grenze etwa bei Enschede, Venlo und Eindhoven. Doch die Probleme auf den Straßen hielten sich nach Angaben der Verkehrsbehörden in Grenzen.