Jenseits von Seeland Vier Geheimtipps für einen längeren Ausflug in die Niederlande

Der Weg: Gerade aus der Niederrhein- Region ist die Achterhoek gut erreichbar. Nach Arnheim gelangt man in anderthalb Stunden mit dem Auto oder knapp zwei per Zug, auch mit preisgünstigen Regionalbahnen. Winterswijk liegt ähnlich nah per Auto, mit Zug (über den Grenzbahnhof Zevenaar), bzw. Zug und Bus (über Bocholt) dauert es knapp drei Stunden.