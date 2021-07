Nach Anschlag auf Reporter : Verdächtige weiter in U-Haft - de Vries Sohn erhält viel Zuspruch für Foto

Amsterdam Nach dem Mordanschlag auf den Reporter Peter R. de Vries ist das Entsetzen und die Trauer in den Niederlanden weiter groß. Sein Sohn veröffentlichte nun ein altes Familienfoto und bekam viel Zuspruch dafür.

Nach dem Mordanschlag auf den prominenten niederländischen Reporter Peter R. de Vries hat dessen Sohn für ein älteres Familienfoto, das ihn mit seinem Vater zeigt, großen Zuspruch bekommen. Tausende Menschen markierten das am Samstag auf Twitter veröffentlichte Bild mit „Gefällt mir“. Bereits am frühen Nachmittag stand der Zähler auf rund 25.000 Likes, zudem wurde das Foto hunderte Male weitergeleitet.

Der Sohn Royce de Vries machte keine Angaben zu der Aufnahme, er stellte ein Herzsymbol dazu. Sein 64 Jahre alter Vater war Dienstagabend mitten in Amsterdam niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Zu seinem Gesundheitszustand gab es am Samstag zunächst keine weiteren Mitteilungen. In Medienberichten hieß es, es sei weiterhin kritisch.

De Vries war am Dienstagabend nach einem Auftritt in einer Talkshow auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 64-Jährige ist wegen seiner Rolle in hochkarätigen Kriminalfällen sowie als Sprecher von Kriminalitätsopfern bekannt. Medienberichten zufolge agierte er zuletzt als Vertrauensperson des wichtigsten Kronzeugen in einem Prozess gegen den mutmaßlichen Drogenboss Ridouan Taghi.