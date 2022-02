Mann mit Waffe in Geschäft : Massiver Polizeieinsatz in Amsterdam wegen möglicher Geiselnahme

Amsterdam Die niederländische Polizei ist wegen eines bewaffneten Überfalls mit möglicher Geiselnahme zu einem Großeinsatz im Zentrum von Amsterdam ausgerückt. In einem großen Computergeschäft befand sich nach Angaben der Polizei ein bewaffneter Mann.

Er soll am Dienstagabend mindestens eine Geisel genommen haben. In sozialen Medien waren Bilder und Videos zu sehen von einem Mann in dem Geschäft, der einen anderen unbewaffneten Mann mit einer Waffe bedrohte. Augenzeugen hatten in Medien berichtet, sie hätten mehrere Schüsse gehört.