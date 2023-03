Sexarbeit in Amsterdam EU-Arzneimittelbehörde will kein Erotikcenter als neuen Nachbarn

In der Corona-Pandemie war die Expertise der EU-Arzneimittelbehörde EMA ständig gefragt, nun bereitet ihr ein ganz anderes Problem Kopfzerbrechen: In der Nähe ihres Sitzes in Amsterdam soll ein riesiges Erotikcenter entstehen. Sie sei über den Vorschlag des Amsterdamer Stadtrats „äußerst besorgt“, erklärte am Dienstag die EU-Behörde, die 2019 wegen des Brexit von London in die niederländische Metropole umgezogen war.