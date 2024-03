Geschichte der Judenverfolgung Holocaust-Museum eröffnet in Amsterdam

Ein neues Museum in Amsterdam widmet sich der Geschichte der Judenverfolgung in den Niederlanden. Das Nationale Holocaust-Museum befindet sich im historischen jüdischen Viertel und wird an diesem Sonntag vom niederländischen König Willem-Alexander offiziell eröffnet. Es erzählt die Geschichte der 102.000 Jüdinnen und Juden, die während des Zweiten Weltkriegs aus den Niederlanden deportiert und in den Todeslagern der deutschen Nationalsozialisten ermordet wurden.