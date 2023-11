Lamawandelingen, winkelen, tuinen 7 ideeën voor een uitje in en om Kleve

Het kasteel Schwanenburg, gebouwd in de 11e eeuw, is een verbluffend voorbeeld van middeleeuwse bouwkunst en architectuur. Het kasteel is vernoemd naar de zwanen die ooit in de gracht rondom het kasteel zwommen en is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest opvallende bezienswaardigheden in de regio. Een bezoek aan de Schwanenburg is een reis terug in de tijd. Tegenwoordig is er een rechtbank en een museum gevestigd.