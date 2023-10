Verborgene Schätze 11 Insider-Tipps in Amsterdam für Herbst und Winter

Zuerst eine kurze Lektion über die Anatomie Amsterdams: Die Stadt ist in mehrere Bezirke unterteilt, die sehr leicht zu merken sind: Zentrum, Ost, West, Süd, Neu-West − und so weiter. In den vergangenen Jahren ist Nord immer beliebter geworden. Am deutlichsten sieht man das vielleicht an der NDSM-Werft, einst eine der größten Werften Europas. Die Werft wurde bereits 1979 geschlossen. Arbeiter und Ingenieure sind inzwischen ersetzt worden durch Künstler, DJs und Schnäppchenjäger. Die Werft hat sich zu einem Zentrum für kulturelle Aktivitäten und Gastronomie entwickelt. Kunstwerke findet man hier und da auf dem Gelände. Das Restaurant Pllek, direkt am Wasser gelegen, bietet eine umfangreiche Auswahl an vegetarischem Essen und im Cafe Noorderlicht kann man in einer freundlichen Atmosphäre einen Drink zu sich nehmen. Einmal pro Monat wird einer der größten Flohmärkte Europas auf der Werft organisiert. Im Frühling und Sommer ist sie am Wochenende oft auch voll von Partygängern, die von zahlreichen Festivals angezogen werden. Der einfachste Weg zur NDSM ist mit der Fähre. Die Abfahrt ist am Hauptbahnhof und kostenlos.