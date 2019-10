Bauernhof in den Niederlanden : Familie soll jahrelang isoliert im Keller gehaust haben

Eine Drohnenaufnahme zeigt den abgelegenen Hof in Ruinerwold, in dessen Keller eine Familie jahrelang gehaust haben soll.

Amsterdam Ein Mann soll laut Berichten niederländischer Radios mit seinen sechs nun erwachsenen Kindern völlig isoliert in einem Keller seines Hofes in Ruinerwold gewohnt haben. Ein 25-Jähriger hatte bei einem Wirt Hilfe gesucht.

Die niederländische Polizei hat auf einem abgelegenen Bauernhof im Osten des Landes eine Familie entdeckt, die dort bereits Jahre isoliert in einem Keller gelebt haben soll. Die Menschen würden nun versorgt, teilte die Polizei am Dienstag in der östlichen Provinz Drenthe mit. Ein 58-jähriger Mann sei vorläufig festgenommen worden. Nach Berichten des niederländischen Radios soll der Mann mit seinen sechs nun erwachsenen Kindern völlig isoliert in einem Keller des Hofes in Ruinerwold gewohnt haben.