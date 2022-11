Trend auf NRW-Weihnachtsmärkten : So schmeckt der neue Rosé-Glühwein

So schmeckt der neue Rosé-Glühwein

Düsseldorf Eine Gesetzesänderung erlaubt es den deutschen Winzern, ab diesem Jahr Rosé-Glühwein herzustellen. Auf den Weihnachtsmärkten heißt es also in diesem Jahr: Rot, Weiß oder Rosé? Doch wie schmeckt die neue Sorte? Wir haben den Wein getestet.

Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt ist seit Donnerstag geöffnet. Dieses Jahr zum ersten Mal im Angebot: Rosé-Glühwein. Den gibt es unter anderem beim „Glühtürmchen zum Olli“ am Kö-Bogen-Markt direkt neben dem Uecker Nagel.

Ramona, Elisabeth, Witali und David sind aus Eslohe im Sauerland zu Besuch in Düsseldorf. Als sie den Rosé-Glühwein probieren, sind alle angetan: „Ach, der ist aber angenehm, den kann man richtig gut genießen“, sagt Witali. „Sehr lecker und weich. Ich finde den sogar besser als den roten Glühwein“, sagt Ramona, die anderen stimmen zu.

Auch an der Glühweinbude „Zum Schluckspecht“ gibt es die neue Variante. Niklas Steinert, von Beruf Winzer, und Franziska Gorn haben sich nicht dafür entschieden. „Wir trinken eigentlich immer den roten Glühwein, der Klassiker schmeckt uns einfach am besten“, sagt Steinert. „Ich kenne die alte Weinverordnung, nach der Glühwein nur aus Rot- oder Weißwein hergestellt werden darf, noch aus meiner Ausbildungszeit und wusste gar nicht, dass diese erneuert wurde. Den Rosé-Glühwein wollen wir jetzt unbedingt mal probieren.“

Eine neue Spezifikation in der EU-Verordnung erlaubt seit diesem Jahr erst den offiziellen Verkauf von Glühwein auf Basis von Roséwein. Bisher durfte Glühwein aus rechtlichen Gründen nur aus Rot- oder Weißwein hergestellt werden. Für Oliver Wilmering, den Vorsitzenden des Schaustellerverbands Düsseldorf und Besitzer vom „Glühtürmchen zum Olli“, ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten. „Ich arbeite seit letztem Jahr mit einem Winzer aus Süddeutschland zusammen. Da wollte ich unbedingt auch den Rosé-Glühwein ausprobieren. Der Geschmack ist ein bisschen herber und nicht so süß. Ich persönlich mag das.“ Für ihn hat der Rosé das Potenzial zum Geheimtipp. „Ich glaube, das spricht sich rum in diesem Jahr.“