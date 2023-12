Neuer Rekord 830 Millionen Musik-Streams an Heiligabend

Nie zuvor wurde in Deutschland an einem Tag so viel Musik gestreamt wie am diesjährigen Heiligabend. Dies teilte GfK Entertainment am Freitag mit. Demnach gab es am 24. Dezember fast 830 Millionen Abrufe. „Damit wurde der bisherige Bestwert aus 2022 noch einmal deutlich überboten“, so GfK Entertainment. Damals hatten am 24. Dezember rund 802 Millionen Streams zu Buche gestanden.