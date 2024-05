Urteil in Mecklenburg-Vorpommern Lange Haftstrafe für 15-Jährigen wegen Mordes an Sechsjährigem

Wegen Mordes an einem sechsjährigen Jungen in Pragsdorf in Mecklenburg-Vorpommern hat das Landgericht Neubrandenburg einen 15-Jährigen zu einer langjährigen Jugendstrafe verurteilt. Das Gericht verhängte am Donnerstag sieben Jahre und neun Monate. Er hatte gestanden, das Kind aus der Nachbarschaft im September 2023 in einem Gebüsch gewürgt und mit mehreren Messerstichen getötet zu haben.