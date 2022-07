Schwerverletzt : 18-Jährige schlafwandelt nachts und stürzt aus fünfter Etage

Laut der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin schlafwandeln vor allem Kinder (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Jens Kalaene

Neubrandenburg In Neubrandenburg ist in der Nacht eine junge Frau aus einem Fenster in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses gestürzt, als sie schlafwandelte. Sie hat sich dabei schwer verletzt.

In Neubrandenburg ist eine junge Frau aus einem Fenster in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses gestürzt und hat sich schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass es zu dem Unfall kurz nach Mitternacht in der Oststadt kam, weil die 18-Jährige schlafwandelte.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die 18-Jährige aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bei Freunden zu Besuch. Sie sei als Schlafwandlerin bekannt und habe sich vermutlich im Schlaf zu einem Fenster begeben, das offen gestanden habe. Die 18-Jährige stürzte rund 14 Meter tief und kam mit schweren Verletzungen in das nahe gelegene Klinikum. Eine Zeugin hatte die Frau liegen gesehen und die Retter alarmiert.

(jmb/dpa)