Neu auf Netflix Die talentierte Serie „Ripley“ - mit Andrew Scott

Der 47-jährige Scott ist der gar nicht mehr so geheime Geheimtipp des englischsprachigen Filmgeschäfts. Er war Benedict Cumberbatchs Gegenspieler James Moriarty in der BBC-Serie „Sherlock“, der sexy Priester in der Dramedy „Fleabag“ von Phoebe Waller-Bridge sowie der einsame Großstadtschwule im melancholischen Geister-Melodram „All of Us Strangers“ von Andrew Haigh. Für letzteres hätte Scott glatt alle Schauspielerpreise dieser Welt verdient. Jedenfalls gehört er zur Riege der Iren, über die im Bewegtbild-Business gerade alle zu reden scheinen - neben Cillian Murphy, Paul Mescal und Barry Keoghan.